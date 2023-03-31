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Возвращали людям свет. В Херсонской области во время работ погибли два энергетика

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Пятница 31 марта 2023 19:42
Возвращали людям свет. В Херсонской области во время работ погибли два энергетика Иллюстративное фото: В Херсонской области во время работ погибли два энергетика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области во время работ по восстановлению электроснабжения погибли два энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"К сожалению, сегодня двое героев-энергетиков погибли, возвращая людям свет... Герои среди нас", - написал он.

Прокудин добавил, что в Новопетровке Высокопольской громады восстановили электроснабжение.

"Это уже пятнадцатый населенный пункт Херсонской области, который подключили к электросети за последние три дня. В селе из-за российских оккупантов около восьми месяцев не было света", - написал он.

Напомним, ранее в лесу Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине.

Кроме того, в Херсонской области саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500, лежавшую во дворе жилого дома.

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