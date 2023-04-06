Войска РФ обстреляли из артиллерии Сумскую область

В четверг вечером, 6 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Сумскую область из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram .

Так, в период с 16:30 до 16:50 из ствольной артиллерии противник нанес удары по району населенного пункта Ровное. Военные зафиксировали 11 "прилетов".

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии и минометов.

Кроме того, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по приграничью Сумской области. Были зафиксированы 3 "прилета", вероятно, из ствольной артиллерии.

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