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Россияне трижды обстреляли с артиллерии приграничье Сумской области

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Среда 05 апреля 2023 14:51
Россияне трижды обстреляли с артиллерии приграничье Сумской области Фото: россияне трижды обстреляли с артиллерии приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по границе Сумской области. Было зафиксировано 3 прилета, вероятно из ствольной артиллерии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

Как пишет оперативное командование прилеты были зафиксированы в районе населенного пункта Заруцкое.

"С 11:40 до 11:50 зафиксировано 3 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в район н.п. Заруцкое. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты минувших суток массированно обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате удара по Бахмуту пострадали 5 человек.

Тем временем в Мелитополе утром раздался взрыв, который слышали в нескольких районах города.

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