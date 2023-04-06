ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли з артилерії Сумську область

Новость на русском →
Сумська область, Четвер 06 квітня 2023 19:51
Війська РФ обстріляли з артилерії Сумську область Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер увечері, 6 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Сумську область з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 16:30 до 16:50 зі ствольної артилерії противник завдав ударів по району населеного пункту Рівне. Військові зафіксували 11 "прильотів".

Інформації про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Сумську область з реактивної артилерії та мінометів.

Крім того, російські окупанти в черговий раз завдали удару по прикордонні Сумської області. Було зафіксовано 3 "прильоти", ймовірно, зі ствольної артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів