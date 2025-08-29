ua en ru
Более ста боестолкновений и более трех тысяч обстрелов: что происходило на фронте

Украина, Пятница 29 августа 2025 01:15
Более ста боестолкновений и более трех тысяч обстрелов: что происходило на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о боях на фронте (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

На фронте с начала суток 28 августа произошло 137 боевых столкновений. Горячее всего на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам один комбинированный ракетно-авиационный удар и 50 авиационных ударов, применив 33 ракеты и сбросив 74 управляемые авиационные бомбы, совершил 2276 ударов дронами-камикадзе и 3619 обстрелов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Южно-Слобожанском было отбито две атаки, в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении военные РФ пять раз пытались вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызово. Идет бой.

На Лиманском направлении враг совершил 31 атаку, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши воины остановили девять атак вблизи Григорьевки, Выемки и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек. Враг шесть раз пытался вклиниться в оборону на Торецком направлении в районе Щербиновки. Авиаударам подверглись Константиновка и Ильиновка.

В течение дня на Покровском направлении войска РФ осуществили 37 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка. В настоящее время бои идут в четырех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 125 оккупантов, из них 90 - ликвидировали. Уничтожена артиллерийская система, шесть единиц автомобильной техники, девять беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БпЛА и два склада военно-технического имущества. Кроме того, повреждены артиллерийская система и девять укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское, еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Маломихайловка. На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

Как ранее сообщало РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 078 750 военных.

Только за минувшие сутки защитники ликвидировали еще 880 окупантов.

Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка и 40 артиллерийских систем.

