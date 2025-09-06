ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Войска РФ пытаются продавить фронт, но безрезультатно: карты ISW

Украина, Суббота 06 сентября 2025 07:36
UA EN RU
Войска РФ пытаются продавить фронт, но безрезультатно: карты ISW Иллюстративное фото: ВСУ держат оборону по всем направлениям фронта (General Staff)
Автор: Марина Балабан

Российские войска продолжат наступательные операции в Харьковской области, на Северском направлении и тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, но тщетно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

5 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Войска РФ пытаются продавить фронт, но безрезультатно: карты ISW

Такая же ситуация наблюдается и на Купянском направлении.

4 и 5 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к западу от Купянска вблизи Соболевки, к северу от Купянска вблизи Радьковки, на северо-восток от Купянска вблизи Каменки и Красного Первого, на восток от Купянска вблизи Петропавловки и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

Заместитель командира украинского батальона беспилотников, действующего на Купянском направлении, сообщил, что российские войска пытаются использовать растительность для продвижения и иногда отправляют российских военнослужащих проникать на украинские позиции по одному или парами с флагами, но эта деятельность не свидетельствует о контроле России над территорией.

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении - к северо-западу от Ставок.

Войска РФ пытаются продавить фронт, но безрезультатно: карты ISW

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска используют тактику инфильтрации, чтобы развернуть одного или двух солдат на Лиманском направлении, чтобы избежать прямого столкновения с украинскими силами. Российское военное командование часто игнорирует запросы на логистическую поддержку от передовых групп.

Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении и тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли.

На Покровском направлении российским войскам недавно удалось продвинуться.

Войска РФ пытаются продавить фронт, но безрезультатно: карты ISW

Начальник штаба украинского батальона, который действует на Покровском направлении, 5 сентября сообщил, что российские войска больше полагаются на беспилотные наземные транспортные средства (БНТ) для логистики, поскольку украинские войска фактически перекрывают российские наземные линии связи и БНТ имеют трудности с ориентированием на сложной местности.

Российские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области - в южной части Приморского.

Войска РФ пытаются продавить фронт, но безрезультатно: карты ISW

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что в течение суток 4 сентября российские войска незначительно продвинулись на севере Сумской области, но ВСУ прошли вперед на ключевых Купянском и Покровском направлениях.

Российским войскам не удалось захватить Красный Лиман (к северо-востоку от Покровска). Они наносят удары по украинским наземным линиям связи и имеют проблемы с логистикой, что заставляет их использовать отдельных солдат для доставки боеприпасов на передовые позиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронт Вооруженные силы Украины
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России