ВСУ пытаются прорвать оборону в окрестностях Бахмута: карты боев ISW

ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клищиевку. В то же время, на западе Запорожской области Силы обороны преуспевают.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска продолжали наступление и 3 августа вышли на линию Купянск-Сватово. Геолокационные кадры, опубликованные 2 августа, показывают, что российские войска продвинулись к трассе N26 Купянск-Сватово в южном Новоселовском (14 км северо-западнее Сватового).

Известный российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись севернее Новоселовского, но точная линия столкновения в самом населенном пункте неизвестна. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские войска совершили незначительное продвижение вблизи Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска) и Первомайского (22 км восточнее Купянска) Харьковской области и Куземовки Луганской области (15 км севернее запад от Сватового).

Российский источник утверждал, что 2 августа русские войска продвинулись вблизи Лимана Первого (12 км к востоку от Купянска). Российский военный блоггер утверждал, что российские силы удерживают пятикилометровый плацдарм на западном берегу реки Жеребец у Кармазиновки (13 км юго-западнее Сватового), хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения большого российского присутствия на западном берегу реки.

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска атаковали украинские позиции у Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и Новоселовского.

Украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово и не продвинулись 3 августа. Российское МО утверждало, что российские войска отразили украинскую наземную атаку вблизи Новоселовского.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Кременной и, как сообщается, продвинулись 3 августа. Российский военный блоггер утверждал, что части 2-го корпуса армии так называемой "ЛНР" захватили украинские позиции вблизи Белогоровки (12 км юго-западнее Кременной).

Российский источник утверждал, что 2 августа российские войска продвинулись в районах Торского (14 км к западу от Кременной) и Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной).

Украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия в Кременной и 3 августа продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 3 августа, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной). Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские наземные атаки вблизи Белогоровки и Берестового (30 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на бахмутском направлении, но 3 августа не добились подтвержденных успехов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на бахмутском направлении, а пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины Полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают наступление на южном фланге Бахмута.

Череватый добавил, что на Бахмутском направлении украинские силы ежедневно продвигаются на сотни метров и украинские силы не ведут лобового удара в этом районе с целью сохранения личного состава. Российские источники утверждали, что украинские войска усилили наступательные действия на бахмутском направлении, в частности в районе Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), и пытаются прорвать российскую оборону в окрестностях самого Бахмута.

В Министерстве обороны (МО) России заявили, что подразделения Южной группировки войск РФ отразили украинские атаки вблизи Клищиевки.

3 августа российские войска совершили ограниченные безуспешные контратаки в районе Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки к югу и юго-востоку от Ивановского (6 км к западу от Бахмута), а российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Клищиевки, к югу от Андреевки (10 км к юго-западу) от Бахмута) и к западу от Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута). Российские источники утверждали, что российские силы контратаковали вблизи Клищиевки и Курдюмовки, но не уточняли результаты атак.

Российские источники утверждают, что 3 августа украинские войска продолжали наступление на участке Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. В Минобороны России утверждали, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Красногоровки (хотя непонятно, идет ли речь в этом отчете о населенном пункте с таким названием юго-западнее или севернее Авдеевки) и Марьинки (27 км юго-западнее) от Авдеевки) и успешно контратаковали на отступающих украинских войсках в этих районах. ISW не наблюдала визуального подтверждения недавних успешных контратак России на фронте Авдеевка-Донецк.

3 августа российские войска продолжали наземные атаки на фронте Авдеевка-Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северу и юго-востоку от Авдеевки, к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и вблизи Марьинки.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы атаковали юго-западные происки к Авдеевке и оттеснили украинские силы с неопределенных позиций в этом районе. Он также утверждал, что русские войска провели успешный штурм близ Веселого (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и продвинулись ближе к Авдеевке с северо-востока. ISW еще не наблюдала визуального подтверждения недавних достижений России вблизи Авдеевки.

Украинские силы продолжали обстреливать российские тыловые районы в Донецкой области 2 и 3 августа. Опубликованные 3 августа кадры с геолокацией показывают, как украинские силы наносят удар по российскому зенитному комплексу "Бук" с ракетой HIMARS вблизи Роты (17 км юго-восточнее Бахмута).

Опубликованные 2 августа кадры с геолокацией показывают, как украинские войска наносят удар по российской системе РСЗО "Град" юго-западнее Еленовки (7 км к югу от города Донецк).

"Южная ось"

Украинские силы проводили наступательные операции в западной части Донецкой области и, как сообщается, продвинулись 3 августа. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись в районе Никольского (27 км юго-западнее города Донецка).

Российские войска проводили наступательные операции на западе Донецкой области, но не продвинулись 3 августа. Российские источники утверждали, что российские войска атаковали украинские силы вблизи Угледара (30 км к юго-западу от города Донецк) и что в этом районе продолжаются бои.

Украинские войска вели наступательные действия в западной части Донецкой и восточной Запорожской области, но 3 августа не продвинулись вперед. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в бердянском (запорожско-донецкая область) направлении.

Российские источники утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали российские войска близ Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки). Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вблизи Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российские войска вели наступательные операции в районе западной Донецкой и восточной Запорожской области и не продвинулись 3 августа. Геолокационные кадры показывают, что по состоянию на 2 августа российские войска удерживают позиции в Новодонецке (12 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Российские источники утверждают, что российские силы удерживают позиции в Новодонецке уже несколько недель и маловероятно, что геолокационные кадры указывают на недавнее продвижение россиян в этом районе. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и близ Урожайного. Российские источники утверждали, что российские войска атаковали украинские войска вблизи Урожайного и Старомайрского.

Украинские силы провели наступательные операции в западной Запорожской области 3 августа и, как сообщается, недавно добились успеха. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Начальник Департамента планирования Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что недавно украинские войска продвинулись до 650 метров в оборону России на 1,5-километровом фронте на мелитопольском направлении.

Российские источники утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали российские силы вблизи Роботиного (10 км к югу от Орехова). Российские источники продолжали расходиться во мнениях относительно масштабов предполагаемой украинской атаки вблизи Роботино, и украинские силы, скорее всего, продолжают проводить ограниченные атаки в этом районе.

Сообщается, что 3 августа украинские силы продолжали действовать вдоль реки Днепр. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы предприняли несколько попыток пересечь реку Днепр и закрепиться на восточном (левом) берегу Херсонской области 3 августа и в течение последней недели.

Другой российский военный блоггер утверждал, что продолжаются бои у островов в поймах Днепра и возле Антоновского моста, поскольку украинские войска продолжают пытаться перебросить небольшие десантные группы через реку.

3 августа Минобороны России объявило об официальных ограничениях на транзит через Керченский пролив. Минобороны России объявило о создании в Керченском проливе инспекционной зоны для судов, следующих в пролив с Черного моря.

Минобороны России также сообщило, что движение через Керченский пролив будет ограничено для кораблей и судов ВМФ России, ФСБ и Росгвардии, а также судов, следующих через определенные Минобороны морские пути и рекомендованные маршруты или в Керчь. Проточные порты в светлое время суток.

Объявление Минобороны дополнительно формализует заявление оперативного штаба Краснодарского края от 28 июля по поводу аналогичных ограничений.

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