Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область: есть раненые и разрушения
Сегодня, 9 февраля, в течение дня военные РФ совершили обстрел 7 общин Сумской области. В результате обстрела был ранен мужчина и повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
Во вражеский обстрел сегодня попали Белопольская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Шалыгинская общины. В общей сложности было зафиксировано 97 прилетов, в том числе сброс 5 взрывных устройств с дрона.
В результате российского минометного обстрела по одному из сел Юнаковской общины местный житель получил телесные повреждения. Кроме того, в общине поврежден один частный дом. В общей сложности было зафиксировано 10 прилетов.
В Белопольской общине из-за минометного обстрела с территории РФ повреждены 3 частных дома, к тому же в результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения.
Пострадала от минометов и Эсманьская община. В результате обстрела одного из населенных пунктов общины повреждены несколько домов и зданий.
Хозяйственное здание было повреждено также в результате минометного обстрела одного из сел Зноб-Новгородской общины.
"В других общинах, к счастью, без последствий", – добавили в ОВА.
Напомним, вчера по Сумской общине было зафиксировано 87 прилетов и 8 пулеметных очередей.
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