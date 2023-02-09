Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область: есть раненые и разрушения

Сегодня, 9 февраля, в течение дня военные РФ совершили обстрел 7 общин Сумской области. В результате обстрела был ранен мужчина и повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

Во вражеский обстрел сегодня попали Белопольская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Шалыгинская общины. В общей сложности было зафиксировано 97 прилетов, в том числе сброс 5 взрывных устройств с дрона.

В результате российского минометного обстрела по одному из сел Юнаковской общины местный житель получил телесные повреждения. Кроме того, в общине поврежден один частный дом. В общей сложности было зафиксировано 10 прилетов.

В Белопольской общине из-за минометного обстрела с территории РФ повреждены 3 частных дома, к тому же в результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения.

Пострадала от минометов и Эсманьская община. В результате обстрела одного из населенных пунктов общины повреждены несколько домов и зданий.

Хозяйственное здание было повреждено также в результате минометного обстрела одного из сел Зноб-Новгородской общины.

"В других общинах, к счастью, без последствий", – добавили в ОВА.