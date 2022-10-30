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Россияне строят рубежи обороны на левом берегу Херсонской области после "эвакуации" местных

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Воскресенье 30 октября 2022 18:09
Россияне строят рубежи обороны на левом берегу Херсонской области после "эвакуации" местных Иллюстративное фото: россияне строят рубежи обороны на левом берегу Херсонской области после "эвакуации" местных (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные строят новые рубежи обороны на левом берегу Херсонской области и переформатируют подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Противник пытается удержать занятые рубежи, но в то же время переформатирует подразделения, обустраивает новые рубежи обороны, в том числе и на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинских защитников вдоль линии столкновения.

Также россияне ведут воздушную разведку и атакуют территориальные общины, как прилегающие к линии столкновения, так и в глубоком тылу.

Напомним, россияне уже проводят эвакуацию местных жителей из левобережной части Херсонской области. Так, принудительные меры принимают к жителям Новой Каховки. К тому же оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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