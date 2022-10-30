Россияне строят рубежи обороны на левом берегу Херсонской области после "эвакуации" местных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" .

"Противник пытается удержать занятые рубежи, но в то же время переформатирует подразделения, обустраивает новые рубежи обороны, в том числе и на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинских защитников вдоль линии столкновения.

Также россияне ведут воздушную разведку и атакуют территориальные общины, как прилегающие к линии столкновения, так и в глубоком тылу.

Напомним, россияне уже проводят эвакуацию местных жителей из левобережной части Херсонской области. Так, принудительные меры принимают к жителям Новой Каховки. К тому же оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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