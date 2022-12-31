Войска РФ били по двум общинам в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

"Предновогодняя ночь была неспокойной в Никопольщине. Россияне трижды открывали огонь по району тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины - Мировскую и Марганецкую. Направили туда два десятка снарядов", - рассказал чиновник.

Глава ОВА отметил, что в результате вражеских ударов никто из жителей, к счастью, не пострадал.

Последствия атак оккупантов в настоящее время выясняются.

"В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций... Пусть праздники будут тихими", - добавил Резниченко.