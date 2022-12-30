Украинские защитники сбили вражеские дроны-камикадзе в трех районах Днепропетровской области

Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Силы ПВО уничтожили все вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.