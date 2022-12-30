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Украинские защитники сбили вражеские дроны-камикадзе в трех районах Днепропетровской области

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Пятница 30 декабря 2022 07:53
Украинские защитники сбили вражеские дроны-камикадзе в трех районах Днепропетровской области Фото: Силы ПВО сбили вражеские дроны-камикадзе в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Силы ПВО уничтожили все вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Наши защитники неба отминусовали все пять находившихся над областью "Шахедов". Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах", - отметил чиновник.

Резниченко также рассказал, что захватчики обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

"Под удар попала Марганецкая громада. Туда прилетели около 30 российских снарядов. Люди целые", - добавил глава ОВА.

Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали Киев и область ударными дронами. Украинские защитники поразили все БПЛА противника.

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