Оккупанты обстреляли общины Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии

Войска РФ снова накрыли огнем населенные пункты Днепропетровской области - в результате ночного обстрела 27 декабря с применением РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии противника пострадали дома, ЛЭП, газопровод и электросеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. 40 вражеских снарядов прилетели в три общины - Никопольская, Красногригоревская и Марганецкая", - говорится в сообщении чиновника.

Также глава ОВА отметил, что в результате вражеских обстрелов местные жители, к счастью, уцелели.

В Никополе из-за ударов противника пострадали несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Кроме того, была разбита линия электропередач.

В Красногригорьевской общине российские снаряды повредили 6 частных домов, два газопровода и электросеть. Также они зацепили и парники и магазин.

В Марганецкой общине последствия ночных ударов российских оккупантов еще выясняются.

Глава Днепропетровской ОВА также опубликовал фото последствий вражеских обстрелов.

Последствия российских обстрелов населенных пунктов в Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)