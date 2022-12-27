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Оккупанты обстреляли общины Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии

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Днепропетровская область, Вторник 27 декабря 2022 08:13
Оккупанты обстреляли общины Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии Фото: последствия российских обстрелов в Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ снова накрыли огнем населенные пункты Днепропетровской области - в результате ночного обстрела 27 декабря с применением РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии противника пострадали дома, ЛЭП, газопровод и электросеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. 40 вражеских снарядов прилетели в три общины - Никопольская, Красногригоревская и Марганецкая", - говорится в сообщении чиновника.

Также глава ОВА отметил, что в результате вражеских обстрелов местные жители, к счастью, уцелели.

В Никополе из-за ударов противника пострадали несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Кроме того, была разбита линия электропередач.

В Красногригорьевской общине российские снаряды повредили 6 частных домов, два газопровода и электросеть. Также они зацепили и парники и магазин.

В Марганецкой общине последствия ночных ударов российских оккупантов еще выясняются.

Глава Днепропетровской ОВА также опубликовал фото последствий вражеских обстрелов.

Последствия российских обстрелов населенных пунктов в Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Ранее сообщалось, что прошлой ночью российские оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии Никополь.

Перед этим, вечером 24 декабря, войска РФ обстреляли территориальную громаду под Никополем. До этого захватчики атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами".

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