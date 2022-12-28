Повреждены дома и ЛЭП: оккупанты ночью били по Никопольскому района

Российские войска ночью 28 декабря восемь раз обстреляли громады Никопольского района. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты ударили по Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской громадам. Погибших нет.

Больше всего пострадала Красногригорьевская громада.

В результате атаки пострадали около 10 домов / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские снаряды повредили там около 10 частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач.

Кроме того, атаки повреждены 20 солнечных панелей.

Напомним, что оккупанты в ночь на 21 декабря шесть раз направляли "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.

Кроме того, ночью 20 декабря россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами". Днем раньше захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.

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