Війська РФ гатили по двох громадах в Дніпропетровській області з важкої артилерії

Російські війська цієї ночі обстріляли з важкої артилерії дві громади в Дніпропетровській області, випустивши по населених пунктах близько 20 снарядів.
Про це 31 грудня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
"Передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині. Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мирівську та Марганецьку. Скерували туди зо два десятки снарядів", - розповів чиновник.
Глава ОВА зазначив, що внаслідок ворожих ударів ніхто з жителів, на щастя, не постраждав.
Наслідки атак окупантів наразі з'ясовуються.
"В інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій... Нехай свята будуть тихими", - додав Резніченко.
Раніше повідомлялося, що минулої ночі, 30 грудня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, а також обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії.
А в ніч на 28 грудня війська РФ вісім разів обстріляли громади Нікопольського району, застосовуючи "Гради" та важку артилерію.
Перед цим внаслідок ворожого нічного обстрілу із застосуванням РСЗВ "Град" та важкої артилерії трьох громад в Дніпропетровській області 27 грудня постраждали будинки, ЛЕП, газопровід та електромережа.
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