Войска РФ за сутки дважды штурмовали на левобережье Херсонской области, но неудачно, - ВСУ

Российские оккупационные войска провели за сутки два штурма на левобережье Днепра в Херсонской области. Но попытки врага не были удачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечают военные, оккупанты не оставляют планов выбить подразделения ВСУ с позиций на юге Украины.

"За минувшие сутки совершил две попытки штурмов на левобережье Днепра и четыре - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области", - говорится в сообщении.

Россияне, понеся потери, отступили на свои позиции. Украинские бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

Оккупанты также проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов и давят артиллерийскими обстрелами.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Также в конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.