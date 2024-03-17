ua en ru
Вс, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ за сутки дважды штурмовали на левобережье Херсонской области, но неудачно, - ВСУ

Херсон, Воскресенье 17 марта 2024 11:40
UA EN RU
Войска РФ за сутки дважды штурмовали на левобережье Херсонской области, но неудачно, - ВСУ Фото: ВСУ отбили две атаки на левобережье Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска провели за сутки два штурма на левобережье Днепра в Херсонской области. Но попытки врага не были удачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечают военные, оккупанты не оставляют планов выбить подразделения ВСУ с позиций на юге Украины.

"За минувшие сутки совершил две попытки штурмов на левобережье Днепра и четыре - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области", - говорится в сообщении.

Россияне, понеся потери, отступили на свои позиции. Украинские бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

Оккупанты также проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов и давят артиллерийскими обстрелами.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Также в конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Два вида ракет и беспилотники: в Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности ночной атаки
Два вида ракет и беспилотники: в Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности ночной атаки
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте