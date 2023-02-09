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Попали в аэродром. Военные ВСУ уничтожили более ста оккупантов в Бердянске

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Бердянск, Четверг 09 февраля 2023 22:56
Попали в аэродром. Военные ВСУ уничтожили более ста оккупантов в Бердянске Фото: военные ВСУ уничтожили более ста оккупантов в Бердянске (t me nexta live)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 8 февраля, военные вооруженных сил Украины попали в аэродром Бердянска Запорожской области, и в результате уничтожили более 100 российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Бердянской городской военной администрации Бердянского района Запорожской области.

"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: попадание в аэродром", - заявили сегодня в Городской военной администрации Бердянске.

По их данным, этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Кроме того, пострадал ряд российских объектов. В частности:

  • склад с боеприпасами;
  • состав с горюче-смазочными материалами;
  • радиолокационная станция.

Напомним, вчера вечером в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались взрывы, после чего в центре города вспыхнул пожар.

Ранее мы писали, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.

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