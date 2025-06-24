РФ массированно ударила по Сумской области: трое погибших, среди жертв - ребенок

Россияне массированно атаковали дронами село в Сумской области в ночь на 24 июня. Вражеский обстрел унес жизни трех человек, среди погибших - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram .

Около полуночи россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской громаде ударными дронами. Известно о трех погибших - мужчине, женщине и восьмилетнем мальчике. Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома.

"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон - навсегда", - сообщил глава ОВА.

Еще трех человек вытащили из-под завалов. Один пострадавший - в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали.

"Разрушены и повреждены дома. После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь", - добавили в Сумской ОВА.