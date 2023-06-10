Россияне атакуют дронами Одесскую и Николаевскую области, работает ПВО
Российская оккупационная армия, ночью 10 июня, атакует Одесскую и Николаевские области Украины "шахедами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.
В небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа, россияне атакуют ударными дронами типа Shahed-136/131. Людей призывали находиться в укрытиях и не фиксировать работу сил ПВО.
"В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов", - говорится в сообщении.
Угроза воздушной атаки
Вечером 9 июня в южных, восточных и северных областях Украины объявили о воздушной тревоге.
В Одессе во время тревоги прозвучала серия взрывов.
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