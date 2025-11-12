ua en ru
Войска РФ атаковали объекты энергетики в нескольких областях

Среда 12 ноября 2025 11:07
Войска РФ атаковали объекты энергетики в нескольких областях Фото: войска РФ атаковали объекты энергетики в нескольких областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты энергетики в нескольких областях, на местах попаданий продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

"Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких регионах", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Также сообщается, что из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления.

До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Во всех регионах, где применяются почасовые обесточивания, действуют также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Потребление электроэнергии

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 12 ноября, по состоянию на 9:00, оно было на том же уровне, что и в это же время в прошлый день - во вторник.

Вчера, 11 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как и максимум предыдущего дня - в понедельник, 10 ноября.

"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше всего", - добавили в компании.

Напомним, отключения света в Украине стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били с применения дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

В понедельник, 10 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики приступили к восстановлению Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

