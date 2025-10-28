ua en ru
Войска РФ атаковали Черниговскую область: возникли пожары, пострадала женщина

Вторник 28 октября 2025 09:21
Войска РФ атаковали Черниговскую область: возникли пожары, пострадала женщина Фото: Войска РФ атаковали Черниговщину (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела возникло несколько пожаров, пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС и сообщение главы Новогород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.

По данным ГСЧС, в Корюковском районе зафиксировано попадание по объекту, что повлекло пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

В Новгород-Северском районе повреждено админздание. Во время тушения пожара кровли спасена женщина 1958 года рождения.

В Чернигове также было попадание в техническое здание предприятия. Пожар быстро потушили, пострадавших нет.

Войска РФ атаковали Черниговскую область: возникли пожары, пострадала женщина

"Враг в очередной раз нанес удар по гражданскому объекту, на этот раз это база отдыха ООО "Чексил-Ярославная". Пострадала пожилая женщина", - отметил Селиверстов.

Войска РФ атаковали Черниговскую область: возникли пожары, пострадала женщина

Удары РФ по Украине 27 октября

Как ранее сообщало РБК-Украина, 27 октября российские войска атаковали Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками.

Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах дронов в направлении Чернигова. Мониторинговые каналы писали, что вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов". Также сообщалось, что в центре Чернигова упал боевой дрон типа "Шахед".

В областном центре в результате ударов были повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы. В Черниговском районе загорелось хозяйственное здание. Обошлось без пострадавших.

Также в ночь на 28 октября оккупанты ударили беспилотниками различных типов по Херсону и окрестным общинам.

