Войска РФ атаковали Черниговскую область: возникли пожары, пострадала женщина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС и сообщение главы Новогород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.

"Враг в очередной раз нанес удар по гражданскому объекту, на этот раз это база отдыха ООО "Чексил-Ярославная". Пострадала пожилая женщина", - отметил Селиверстов.

В Чернигове также было попадание в техническое здание предприятия. Пожар быстро потушили, пострадавших нет.

В Новгород-Северском районе повреждено админздание. Во время тушения пожара кровли спасена женщина 1958 года рождения.

По данным ГСЧС, в Корюковском районе зафиксировано попадание по объекту, что повлекло пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Удары РФ по Украине 27 октября

Как ранее сообщало РБК-Украина, 27 октября российские войска атаковали Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками.

Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах дронов в направлении Чернигова. Мониторинговые каналы писали, что вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов". Также сообщалось, что в центре Чернигова упал боевой дрон типа "Шахед".

В областном центре в результате ударов были повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы. В Черниговском районе загорелось хозяйственное здание. Обошлось без пострадавших.

Также в ночь на 28 октября оккупанты ударили беспилотниками различных типов по Херсону и окрестным общинам.