Войска РФ активизировались в Сумской области: Демченко о ситуации на границе

Российские диверсионно-разведывательные группы активизировались на юго-востоке Сумской области. Украинские защитники оперативно реагируют на эти угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Российские войска пытаются прорвать границу на направлении Новенькое и Журавка, однако подразделения сил обороны Украины снова и снова останавливают их попытки.

Андрей Демченко заявил, что враг использует малые штурмовые группы для попыток пересечения границы, но эти группы практически сразу уничтожаются украинскими военными еще на подступах к границе или непосредственно после пересечения линии.

Для этого активно применяются артиллерийские средства, дроны и другие современные технологии, которые позволяют оперативно нейтрализовать вражеские силы и не дать возможности россиянам накапливаться на территории Украины.

Особое внимание также привлекает активизация диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые активно действуют в приграничных районах. Ранее большинство вражеских ДРГ было зафиксировано на севере Сумской области, где они пытались проникнуть на территорию Украины для проведения диверсионных атак на позиции украинских военных.

Однако со временем ситуация изменилась, и теперь эти группы начали появляться и на юго-востоке Сумщины, пытаясь перейти линию государственной границы и атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

По словам Демченко, Силы обороны Украины реагируют на эти угрозы быстро и эффективно, не позволяя врагу осуществить никаких существенных прорывов.