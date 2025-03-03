Россия пытается перерезать логистические пути Сил обороны в Сумской области, - ГПСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Сейчас видим что враг пробует штурмовыми группами зайти на нашу территорию, или же расширить зону активных боевых действий уже на территории Украины, это по направлению населенного пункта Новенькое, но подразделения и ГПСУ, и других составляющих Сил обороны максимально наносят поражение, чтобы враг не мог там закрепиться, накапливать свои силы на территории Украины", - рассказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что ВСУ не допускают продвижения оккупантов вглубь Украины и перерезания логистических путей украинских бойцов в Курской области. Он добавил, что враг пытается выбить Силы обороны со своей территории и в дальнейшем расширить зону активных боев.

"На том направлении действуют все составляющие Сил обороны, чтобы не допустить этого. Используется все имеющееся вооружение", - подчеркнул Демченко.