Россия пытается перерезать логистические пути Сил обороны в Сумской области, - ГПСУ
Российские оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий на границе Сумской области, чтобы попытался перерезать логистические пути Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Сейчас видим что враг пробует штурмовыми группами зайти на нашу территорию, или же расширить зону активных боевых действий уже на территории Украины, это по направлению населенного пункта Новенькое, но подразделения и ГПСУ, и других составляющих Сил обороны максимально наносят поражение, чтобы враг не мог там закрепиться, накапливать свои силы на территории Украины", - рассказал он.
Спикер ГПСУ отметил, что ВСУ не допускают продвижения оккупантов вглубь Украины и перерезания логистических путей украинских бойцов в Курской области. Он добавил, что враг пытается выбить Силы обороны со своей территории и в дальнейшем расширить зону активных боев.
"На том направлении действуют все составляющие Сил обороны, чтобы не допустить этого. Используется все имеющееся вооружение", - подчеркнул Демченко.
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 2 марта, на фронте состоялось 109 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Лиманском направлениях. На Курском направлении бойцы отбили 30 вражеских атак.
Недавно по сети распространялась информация о том, что россияне якобы совершили прорыв в селе Новенькое Сумской, впрочем, позже эта информация была опровергнута. Тогда же руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко рассказал, что враг пытается осуществлять попытки штурмовых действий по линии границы Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.