Опровержение постулатов военной науки. Маляр назвала 10 уникальных фактов о нашей борьбе
Украинские войска опровергли один из постулатов военной науки о необходимости численного превосходства в живой силе и вооружении во время наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
Она назвала Силы обороны армией бесстрашных феноменов и беспрецедентных парадоксов.
"500 дней + 8 лет реального боевого опыта: ни одна современная армия мира не была задействована в войне столь высокой интенсивности. Война, которую развязала Россия в Украине, стала самым масштабным конфликтом в Европе со Второй мировой войны", - написала заместитель министра обороны.
Маляр отметила, что войну можно считать первой войной дронов. Насыщенность боевых подразделений ВСУ беспилотниками не имеет аналогов в мире. Так, беспилотные воздушные, наземные и водные аппараты интегрированы в каждый этап боевых действий. Украина первой в мире стала широко применять ударные квадрокоптеры и FPV-дроны.
ПВО Украины впервые в мире объединила и эффективно использует новейшие западные и советские системы, истребительную авиацию и мобильные группы с ПЗРК.
- Наступательные действия Сил обороны опровергли один из фундаментальных постулатов военной науки о необходимости численного (в 3-5 раз) преимущества в живой силе и вооружении во время наступления. Наши бойцы наступают и освобождают земли в условиях полного превосходства врага - как в вооружении, так и в количестве личного состава.
- На линии огня находятся около 5 тысяч женщин из более 42 тысяч женщин в рядах ВСУ.
- Была создана уникальная система оказания помощи раненым, которой нет нигде в мире, - Единое медицинское пространство. Это объединение военных и гражданских медицинских учреждений и специально разработанная система логистики, которая включает всю территорию государства и использует все виды транспорта. Результат - до 82% раненых украинских военных после восстановления возвращаются в строй.
При этом 80% раненых получают должную помощь в течение так называемого золотого часа. Смертность военных на этапе эвакуации максимально снизилась.
- Наступающая сторона несет значительно меньшие потери, чем та, которая находится в обороне благодаря профессиональному и тщательному планированию наступательных операций нашим командованием.
- Украинские бойцы впервые сбили гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал". Вражеская цель была уничтожена с помощью ЗРК Patriot.
- Генерал армии США времен Первой мировой Джон Першинг говорил, что пехота выигрывает битвы, а войны выигрывает логистика. Наш фронт, несмотря на огромную протяженность и увеличение армии на сотни тысяч человек, стабильно пополняется продовольствием, горючим, техникой, оружием и боеприпасами. Логистика грамотно оптимизирована с учетом угроз авиационных и ракетных ударов.
В течение 500 дней войны было внедрено IТ-решение для управления боем, операцией и их всесторонним обеспечением:
- боевая система управления тактического звена "Кропива"
- платформа по ситуационной осведомленности Delta
- сервис поддержки логистических операций НАТО "LOGFAS"
- проект "Глаза".
Достижения Украины во время войны
Сегодня наступил 500-й день с начала полномасштабной войны России против Украины. С первого дня наши бойцы продолжают выполнять свои задачи и выбивать захватчиков с наших территорий.
Маляр вспомнила достижения Украины во время войны, в том числе и потопление крейсера "Москва".
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