От уничтожения "Москвы" до сбития "Кинжала": Маляр напомнила о достижениях Украины во время войны

Сегодня наступил 500 день с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. С первого дня войны наши воины продолжают выполнять свои задачи и выбивать врага с оккупированных территорий.

О достижениях нашей страны во время войны напомнила замминистра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал .

Ровно 497 дней назад украинские военные разрушили ожидания врага о "Киеве за три дня" и развеяли на глазах у всего мира миф о "второй армии". В частности, как напоминает заместитель министра обороны:

462 дня назад Вооруженные силы освободили Киевскую область и север Украины. Тогда же российские СМИ заговорили о своем первом "жесте доброй воли";

451 день назад на дно был отправлен крейсер "Москва";

380 дней назад Украина получила от своих союзников первые реактивные артиллерийские системы Himars;

373 дня назад был освобожден остров Змеиный;

305 дней назад наши воины начали контрнаступление на Харьковскую область. Тогда же мир был поражен тем, как герои беспрецедентно развалили оборону врага;

273 дня назад был нанесен первый удар по Крымскому мосту, который сломал логистику врага;

239 дней назад Херсон вернулся под контроль Украины;

113 дней назад Украина добилась ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в Гааге;

80 дней назад наша страна получила от партнеров мощные средства ПВО - систему Patriot;

65 дней с тех пор, как ВСУ впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".

"Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге. Совсем скоро - начинаем обучение пилотов на F-16", - добавила Маляр.

Какая ситуация на фронте?

Как рассказывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сейчас российские оккупанты сосредотачивают свои усилия на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны, украинские воины начали новую волну контратак на Запорожском направлении.