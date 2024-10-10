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Войска КНДР помогают россиянам запускать ракеты KN-23, - The Guardian

Четверг 10 октября 2024 16:10
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Войска КНДР помогают россиянам запускать ракеты KN-23, - The Guardian Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Кава

Северная Корея, вероятно, развернула свои войска вместе с русскими в Украине. Северокорейцы могут помогать с запуском ракет KN-23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Северокорейские военные инженеры, вероятно, помогают России наносить удары по Украине баллистическими ракетами. А северокорейцы, действовавшие на оккупированных территориях Украины, уже погибли.

В частности, один из источников The Guardian взвыл, что десятки северокорейцев находятся по российской линии фронта в командах, которые "поддерживают пусковые установки для ракет КN-23".

Впервые о присутствии северокорейцев в Украине заговорили на прошлой неделе. Тогда в Южной Корее заявили, что КНДР может отправить своих военных в Украину в поддержку Российской Федерации. А незадолго до этого СМИ сообщали о том, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных , среди которых шесть офицеров из Северной Кореи.

Как отметили в The Guardian, иностранцы по-прежнему воевали в Украине как наемники на стороне России, но если северокорейцы находятся на территории Украины, то это будет первый случай, когда иностранное правительство отправило войска в военную форму в поддержку войны Москвы.

"Присоединение к войне против Украины дает Северной Корее возможность опробовать оружие, получить боевой опыт для своих войск и укрепить свои позиции в качестве мощного международного союзника", – пишет The Guardian.

В Украине уже есть военные КНДР

В начале лета диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве. Оно предусматривало взаимную помощь при агрессии против одной из стран. Тогда же Путин пытался убедить Ким Чен Ина открыть дипломатические миссии в оккупированных Донецке и Луганске. А Пентагон выразил обеспокоенность, заявив, что северокорейские солдаты в Украине могут стать "пушечным мясом".

Недавно источники РБК-Украина сообщили, что из-за удара под Донецком 3 октября действительно были ликвидированы более 20 кафиров. Среди них – военные из Северной Кореи.

Позже мы писали о том, сколько военных может отправить Северную Корею в Украину на помощь россиянам.

Вчера же Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку 67-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, расположенного в Брянской области. В частности, там хранились снаряды из Северной Кореи.

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