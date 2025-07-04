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Войну против Украины поддерживают 74% жителей России, а 24% хотят сбросить ядерную бомбу

Россия, Пятница 04 июля 2025 08:57
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Войну против Украины поддерживают 74% жителей России, а 24% хотят сбросить ядерную бомбу Фото: четверть жителей России просят Путина сбросить на Украину ядерную бомбу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Уровень агрессивности среди жителей России несколько снизился. Однако три четверти населения по-прежнему поддерживают развязанную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные независимого "Левада-центра".

В июне 2025 года уровень поддержки войны упал до 74% по сравнению с максимумом мая (80%).

Доля противников войны выросла в рамках погрешности на 3 п. п. до 16%.
Войну против Украины поддерживают 74% жителей России, а 24% хотят сбросить ядерную бомбу

Две трети жителей считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (максимальные значения данного показателя фиксируются уже второй месяц подряд). За продолжение военных действий выступают треть опрошенных (как и месяцем ранее).
Войну против Украины поддерживают 74% жителей России, а 24% хотят сбросить ядерную бомбу

В июне 2025 года снизилась доля респондентов, которые считают, что использование ядерного оружия может быть оправдано - до 24% (снижение на 15 п.п. с ноября 2024 года).

Одновременно с этим выросло число опрошенных, которые считают, что использование ядерного оружия оправдано быть не может - до 65%.
Войну против Украины поддерживают 74% жителей России, а 24% хотят сбросить ядерную бомбу

Опрос "Левада-центра" проведен с 19 по 25 июня 2025 года среди 1614 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, опрос "Левада-цента" в мае 2025 года показал, что большинство жителей России против прекращения огня и хотят добиться капитуляции Украины.

При этом большинство украинцев (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

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