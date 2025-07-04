Войну против Украины поддерживают 74% жителей России, а 24% хотят сбросить ядерную бомбу

Уровень агрессивности среди жителей России несколько снизился. Однако три четверти населения по-прежнему поддерживают развязанную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные независимого " Левада-центра".

В июне 2025 года уровень поддержки войны упал до 74% по сравнению с максимумом мая (80%).

Доля противников войны выросла в рамках погрешности на 3 п. п. до 16%.



Две трети жителей считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (максимальные значения данного показателя фиксируются уже второй месяц подряд). За продолжение военных действий выступают треть опрошенных (как и месяцем ранее).



В июне 2025 года снизилась доля респондентов, которые считают, что использование ядерного оружия может быть оправдано - до 24% (снижение на 15 п.п. с ноября 2024 года).

Одновременно с этим выросло число опрошенных, которые считают, что использование ядерного оружия оправдано быть не может - до 65%.



Опрос "Левада-центра" проведен с 19 по 25 июня 2025 года среди 1614 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.