Війну проти України підтримують 74% жителів Росії, а 24% хочуть скинути ядерну бомбу
Рівень агресивності серед жителів Росії дещо знизився. Однак три чверті населення, як і раніше, підтримують розв'язану війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані незалежного "Левада-центру".
У червні 2025 року рівень підтримки війни впав до 74% порівняно з максимумом травня (80%).
Частка противників війни зросла в межах похибки на 3 п. п. до 16%.
Дві третини жителів вважають, що зараз слід переходити до мирних переговорів, а не продовжувати військові дії (максимальні значення цього показника фіксують уже другий місяць поспіль). За продовження військових дій виступають третина опитаних (як і місяцем раніше).
У червні 2025 року знизилася частка респондентів, які вважають, що використання ядерної зброї може бути виправданим - до 24% (зниження на 15 в.п. з листопада 2024 року).
Одночасно з цим зросла кількість опитаних, які вважають, що використання ядерної зброї виправданим бути не може - до 65%.
Опитування "Левада-центру" проведено з 19 по 25 червня 2025 року серед 1614 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.
Нагадаємо, опитування "Левада-центу" в травні 2025 року показало, що більшість жителів Росії проти припинення вогню і хочуть домогтися капітуляції України.
Водночас більшість українців (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.
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