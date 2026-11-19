Войну можно завершить за одну встречу Трампа, Си и Путина, - Зеленский
Трамп, Си Цзиньпин и Путин могут завершить войну за одну встречу, если этого захотят. Для этого США и Китаю достаточно пригрозить России санкциями и остановить с ней торговлю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского NBC News.
Интервью вышло накануне трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне, на которую Украину не пригласили.
"Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это конец войны", - сказал Зеленский.
Китай является крупнейшим импортером российской нефти. По словам президента, мировая стабильность зависит от столь крупных игроков, и если они не останавливают Путина, значит, они в этом не заинтересованы.
Зеленский назвал большой ошибкой попытки великих держав разрешать будущее мира без участия меньших стран. По его словам, если Трамп, Си и Путин будут решать что-либо об Украине без нее, это останется только риторикой.
Президент не согласился с американскими переговорщиками, которые считают, что Путин стал более гибким. По его мнению, цель Путина - полная оккупация Украины, а смертельные удары по гражданским, в том числе повторные удары по спасателям, показывают, что у него нет политической воли завершить войну.
Киев внимательно следит за встречей в Китае. Зеленский заявил, что Украина ждет от посланцев Трампа информацию о его переговорах с Си Цзиньпином и Путиным, после чего будет готовить следующие шаги по завершению войны.
Перед этим, 16 ноября, украинская команда провела разговор с представителями США и Европы с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Евросоюз в свою очередь выразил готовность присоединиться к переговорам и предложил провести следующий раунд встреч на территории Европы.