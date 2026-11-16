Украина, США и Европа провели переговоры по завершению войны с РФ, - Зеленский
Сегодня украинская переговорная команда провела разговор с представителями США и Европы. В ней принимали участие американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Сегодня был еще один разговор переговорных групп - украинской, американской и европейской - на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и надеемся, что это будет не зря", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что команда Украины "работает максимально конструктивно", и добавил, что страна нуждается в "достойном завершении войны и гарантированной безопасности".
Зеленский рассказал, что в разговоре участвовали и переговорщики президента США.
Кроме того, Европу впервые представляли в полном составе те, кто будет ее представлять на переговорах с РФ.
"Это Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО. Разговор был непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и наработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе", - сообщил президент.
Напомним, ЕС выразил готовность присоединиться к переговорам по завершению войны в Украине. Среди возможных вариантов - проведение следующего раунда встреч на территории Европы.
В то же время помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ еще не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине.