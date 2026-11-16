ua en ru
Пн, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина, США и Европа провели переговоры по завершению войны с РФ, - Зеленский

20:47 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украина, США и Европа провели переговоры по завершению войны с РФ, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Сегодня украинская переговорная команда провела разговор с представителями США и Европы. В ней принимали участие американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Сегодня был еще один разговор переговорных групп - украинской, американской и европейской - на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и надеемся, что это будет не зря", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что команда Украины "работает максимально конструктивно", и добавил, что страна нуждается в "достойном завершении войны и гарантированной безопасности".

Зеленский рассказал, что в разговоре участвовали и переговорщики президента США.

Кроме того, Европу впервые представляли в полном составе те, кто будет ее представлять на переговорах с РФ.

"Это Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО. Разговор был непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и наработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе", - сообщил президент.

Напомним, ЕС выразил готовность присоединиться к переговорам по завершению войны в Украине. Среди возможных вариантов - проведение следующего раунда встреч на территории Европы.

В то же время помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ еще не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джаред Кушнер Мирные переговоры Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Аналитика
Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины