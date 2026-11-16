ЕС предложил провести следующие переговоры по миру в Украине на территории Европы

Европейский Союз заявил о готовности присоединиться к многосторонним переговорам по завершению войны в Украине. Одним из возможных вариантов является проведение следующей встречи на территории Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью подтвердила, что ЕС готов перейти к многостороннему формату переговоров.

"Мы готовы перейти к многостороннему формату переговоров", – заявила Пинью.

Она добавила, что Евросоюз готов участвовать в подобных переговорах, хотя стороны еще не перешли к обсуждению конкретных площадок.

"Конкретных мест проведения пока не обсуждалось. Поэтому мы еще не дошли до этого этапа. Но мы абсолютно готовы участвовать в многосторонних переговорах", - отметила пресс-секретарь ЕК.

В то же время, итальянское издание La Repubblica пишет, что среди возможных мест для проведения следующей встречи рассматривают Швейцарию, Норвегию и европейскую часть Турции.