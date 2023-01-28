ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в сутки

Новина українською →
Украина, Суббота 28 января 2023 08:49
Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в сутки Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 28 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро субботы, 28 января, украинские военные ликвидировали за сутки 800 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 510 военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 28.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 125 510 (+800) человек ликвидировано,
  • танков - 3189 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 6344 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2188 (+8) ед,
  • РСЗО - 453 (+1) ед,
  • средств ПВО - 221 (+0) ед,
  • самолетов - 293 (+1) ед,
  • вертолетов - 284 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+6),
  • крылатых ракет – 796 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,
  • специальной техники - 199 (+0).

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 27 января успешно отразили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме этого, ВСУ перекидывают личный состав из Бахмута в Угледар, где идут тяжелые бои. В России же заявляют, что для них тяжелейшим участком фронта является Кременная, где ВСУ постоянно пытаются прорвать их оборону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в сутки
Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в сутки
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору