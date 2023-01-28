Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в сутки

По данным на утро субботы, 28 января, украинские военные ликвидировали за сутки 800 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 510 военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 27 января успешно отразили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме этого, ВСУ перекидывают личный состав из Бахмута в Угледар, где идут тяжелые бои. В России же заявляют, что для них тяжелейшим участком фронта является Кременная, где ВСУ постоянно пытаются прорвать их оборону.

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