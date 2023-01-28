Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в сутки
По данным на утро субботы, 28 января, украинские военные ликвидировали за сутки 800 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 510 военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 28.01 ориентировочно составили:
- личного состава 125 510 (+800) человек ликвидировано,
- танков - 3189 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 6344 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2188 (+8) ед,
- РСЗО - 453 (+1) ед,
- средств ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+1) ед,
- вертолетов - 284 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+6),
- крылатых ракет – 796 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,
- специальной техники - 199 (+0).
Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 27 января успешно отразили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Кроме этого, ВСУ перекидывают личный состав из Бахмута в Угледар, где идут тяжелые бои. В России же заявляют, что для них тяжелейшим участком фронта является Кременная, где ВСУ постоянно пытаются прорвать их оборону.
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