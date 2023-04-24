ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Всю колонну сожгли": оккупант о значительных потерях РФ под Угледаром (перехват)

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 18:23
"Всю колонну сожгли": оккупант о значительных потерях РФ под Угледаром (перехват) Фото: Оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупант позвонил своей знакомой и пожаловался, что армия РФ несет значительные потери под Угледаром в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Мы здесь сидим, под носом в ВСУ. У нас ночь была - ужас", - сказал россиянин.

По его словам, позиции окупантов обстреливали из БТР и артиллерии. Его знакомая в ответ заявила, что, скорее всего, это подошло "подкрепление из НАТО".

"Конечно, а ты слышала, что в Угледаре нашу колонну разбили? Целую колонну сожгли, целые танки подбили, там столько наших погибло. Как в Афганистане или Чечне", - посетовал россиянин.

Военный РФ добавил, что личного состава становится все меньше, а его подразделение каждый день несет потери. Также он заявил, что никакие тепловизоры в него не поступили, их просто забрали.

Напомним, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.

Кроме того, военное командование РФ отказывается признавать мертвыми своих солдат, ликвидированных на войне. Поэтому родственникам не предоставляют обещанные выплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Вугледар Война в Украине
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году