"Всю колонну сожгли": оккупант о значительных потерях РФ под Угледаром (перехват)

Оккупант позвонил своей знакомой и пожаловался, что армия РФ несет значительные потери под Угледаром в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Мы здесь сидим, под носом в ВСУ. У нас ночь была - ужас", - сказал россиянин.

По его словам, позиции окупантов обстреливали из БТР и артиллерии. Его знакомая в ответ заявила, что, скорее всего, это подошло "подкрепление из НАТО".

"Конечно, а ты слышала, что в Угледаре нашу колонну разбили? Целую колонну сожгли, целые танки подбили, там столько наших погибло. Как в Афганистане или Чечне", - посетовал россиянин.

Военный РФ добавил, что личного состава становится все меньше, а его подразделение каждый день несет потери. Также он заявил, что никакие тепловизоры в него не поступили, их просто забрали.