Британская разведка пояснила сокращение потерь российской армии на 30%
За апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь российской армии на войне с Украиной сократился примерно на 30% после исключительно тяжелых потерь в январе-марте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, цифры, опубликованные Генеральным штабом Украины, свидетельствуют о сокращении ежедневных потерь российских войск с 776 в марте до 568 в апреле.
"Разведка Министерства обороны (Великобритании) не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, верна", - говорится в сообщении.
По данным британкой разведки, потери России, скорее всего, уменьшились, так как их попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские силы теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям.
Напомним, по данным британской разведки, Россия в ожидании наступления ВСУ построила три линии обороны.
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