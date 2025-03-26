На войне против РФ Украины погибла пропагандистка "Первого канала"

Российская пропагандистка "Первого канала" Анна Прокофьева погибла на войне РФ против Украины. Это произошло в Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Пресс-служба российского телеканала заявила, что съемочная группа "Первого канала" подорвалась на мине возле границы с Украиной в Белгородской области. В результате этого Прокофьева погибла, а оператор ранен.
В сети пишут, что российская пропагандистка погибла вблизи Демидовки в Белгородской области.
В своем Telegram-канале пропагандистка в последний раз опубликовала сообщение 25 марта 2025 года. Она распространила свое фото, отметив, что находится на российско-украинской границе.
В начале недели стало известно, что на оккупированной территории Луганской области погибли трое сотрудников российских пропагандистских СМИ: корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы канала Александр Сиркели.
Напомним, недавно СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту Борису Корчевникову - ведущему программ на "Россия-1". Он известен своим участием в сериале "Кадеты".
Также перед этим Служба безопасности Украины сообщила о подозрении скандальному российскому актеру Ивану Охлобыстину. Он активно поддерживает войну РФ против Украины.
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