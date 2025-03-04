ua en ru
Вт, 04 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

СБУ заочно сообщила подозрение российскому актеру-пропагандисту Охлобыстину

Вторник 04 марта 2025 15:58
UA EN RU
СБУ заочно сообщила подозрение российскому актеру-пропагандисту Охлобыстину Фото: Иван Охлобыстин, российский актер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Ивану Охлобыстину. Он агитирует за войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в сентябре 2022 года Охлобыстин стал хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России.

Во время выступления Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии РФ, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства. Также СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины.

Охлобыстину сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Кто такой Охлобыстин?

Иван Охлобыстин является российским актером, который отличился антиукраинской шовинистической позицией, в частности поддержкой "ЛДНР", из-за чего в октябре 2022 года был внесен в санкционный список Украины. Кроме нашей страны, актеру запрещен въезд и в ряд других стран.

Пропутинист выступил с поддержкой полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины после чего организовал флешмоб "Работайте, братья". В сентябре 2022 года, во время концерта по случаю так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий в состав России - запомнился призывами к "священной войне" и выкриками "гойда".

Летом прошлого года Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Кроме важных секторов экономики ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц, среди которых был и Охлобыстин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Трамп поставил на "паузу" помощь для Украины: что об этом известно и какие возможны последствия
Трамп поставил на "паузу" помощь для Украины: что об этом известно и какие возможны последствия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины