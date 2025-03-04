СБУ заочно сообщила подозрение российскому актеру-пропагандисту Охлобыстину
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Ивану Охлобыстину. Он агитирует за войну РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, в сентябре 2022 года Охлобыстин стал хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России.
Во время выступления Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии РФ, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства. Также СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины.
Охлобыстину сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Кто такой Охлобыстин?
Иван Охлобыстин является российским актером, который отличился антиукраинской шовинистической позицией, в частности поддержкой "ЛДНР", из-за чего в октябре 2022 года был внесен в санкционный список Украины. Кроме нашей страны, актеру запрещен въезд и в ряд других стран.
Пропутинист выступил с поддержкой полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины после чего организовал флешмоб "Работайте, братья". В сентябре 2022 года, во время концерта по случаю так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий в состав России - запомнился призывами к "священной войне" и выкриками "гойда".
Летом прошлого года Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Кроме важных секторов экономики ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц, среди которых был и Охлобыстин.
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