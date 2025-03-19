Призывал к уничтожению украинцев: СБУ объявила подозрение пропагандисту РФ Корчевникову

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову. Он оправдывает агрессию РФ и призывает к уничтожению украинцев.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих публичных выступлениях оправдывает агрессию РФ против Украины и призывает к уничтожению украинцев.

Корчевников, который получил известность как актер в сериале "Кадеты", сейчас является руководителем пропагандистского телеканала "СПАС" и ведущим программ на "Россия-1".

Эти платформы активно распространяют прокремлевские нарративы и оправдывают военные преступления России.

Пропаганда Кремля

По данным СБУ, в многочисленных эфирах Корчевников призывал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению ее граждан. Кроме того, он лично посещал временно оккупированные территории, где открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и пропагандировал идеи кремля.

Также установлено, что он неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска в 2022-2023 годах.

Что инкриминируют

На основании собранных доказательств Корчевникову предъявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание вооруженной агрессии рф, глорификация ее участников с использованием СМИ;

ч. 2 ст. 332-2 - незаконное пересечение государственной границы Украины.

Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности. Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.