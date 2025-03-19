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Призывал к уничтожению украинцев: СБУ объявила подозрение пропагандисту РФ Корчевникову

Среда 19 марта 2025 13:50
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Призывал к уничтожению украинцев: СБУ объявила подозрение пропагандисту РФ Корчевникову Фото: российский пропагандист Борис Корчевников (РосСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову. Он оправдывает агрессию РФ и призывает к уничтожению украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих публичных выступлениях оправдывает агрессию РФ против Украины и призывает к уничтожению украинцев.

Корчевников, который получил известность как актер в сериале "Кадеты", сейчас является руководителем пропагандистского телеканала "СПАС" и ведущим программ на "Россия-1".

Эти платформы активно распространяют прокремлевские нарративы и оправдывают военные преступления России.

Пропаганда Кремля

По данным СБУ, в многочисленных эфирах Корчевников призывал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению ее граждан. Кроме того, он лично посещал временно оккупированные территории, где открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и пропагандировал идеи кремля.

Также установлено, что он неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска в 2022-2023 годах.

Что инкриминируют

На основании собранных доказательств Корчевникову предъявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 3 ст. 436-2 - оправдание вооруженной агрессии рф, глорификация ее участников с использованием СМИ;
  • ч. 2 ст. 332-2 - незаконное пересечение государственной границы Украины.

Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности. Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, недавно российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, было сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.

Как пишет СБУ, подозреваемый входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства России, а также прославляют лиц, участвующих в войне против Украины.

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Служба безопасности Украины Пропагандист
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