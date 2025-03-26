На війні проти РФ України загинула пропагандистка "Первого канала"

Пресслужба російського телеканалу заявила, що знімальна група "Первого канала" підірвалася на міні біля кордону з Україною у Бєлгородській області. Внаслідок цього Прокоф’єва загинула, а оператор поранений.

У мережі пишуть, що російська пропагандистка загинула поблизу Демидівки у Бєлгородській області.

У своєму Telegram-каналі пропагандистка востаннє опублікувала допис 25 березня 2025 року. Вона поширила своє фото, зазначивши, що перебуває на російсько-українському кордоні.

На початку тижня стало відомо, що на окупованій території Луганській області загинули троє співробітників російських пропагандистських ЗМІ: кореспондент газети "Известия" Олександр Федорчак, оператор телеканалу "Звезда" Андрій Панов та водій знімальної групи каналу Олександр Сіркелі.