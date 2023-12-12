Украина с США разрабатывают новую военную стратегию: в New York Times рассказали детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

США и Украина расходятся во мнениях о том, как вести войну с Россией. США считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, наращивании сил и подготовке к затяжной войне. Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.

Рассматриваются стратегии, связанные с ударами по Крыму, оружейным заводам, складам оружия, железнодорожным линиям и с "символическими победами". Один из бывших украинских высокопоставленных военных отказался обсуждать с NYT идеи Киева, но назвал план "очень смелым".

По словам издания, Украинские военные и чиновники просят у западных стран миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, "которых не существует". США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

"Ставки огромны. Без новой стратегии и дополнительного финансирования, по мнению американских чиновников, Украина может проиграть войну. Американские чиновники говорят, что Украине придется сражаться с более ограниченным бюджетом", - говорится в публикации.

США оказали Украине масштабную помощь на сумму более 111 млрд долларов за два года. Однако в последнее время растет число республиканцев, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Некоторые из них требуют предоставить новую стратегию перед голосованием о выделении дополнительных средств.

Несовпадение взглядов украинских и американских генералов осложняет положение Украины в войне с Россией. Киев считает, что главным направлением боевых действий является восток страны, а Вашингтон - юг.

Украинское командование опасалось, что прорыв на юге приведет к большим потерям. В итоге Украина разделила свои силы, но "вместо решительного прорыва возникла тупиковая ситуация". В Киеве считают, что американские ожидания были нереалистичными, особенно учитывая возможности украинских воздушных сил.

Проблемы с помощью США Украине

В октябре, президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 млрд долларов, из которых более 60 млрд планируют направить на помощь Украине.

6 декабря Республиканцы заблокировали процедурное голосование за пакет помощи, Они просят добавить предложения по усилению безопасности границ.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, объявят очередной пакет военной помощи Украине до конца декабря.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с руководителями американских оборонных компаний.

Подробнее о визите Зеленского в Вашингтон и чего ожидать от встречи с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.