В войне между США и Ираном появился еще один "победитель"
Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в среду, 8 апреля, заявил, что его страна также победила в войне между США и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гаргаша в X.
"Эмираты одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать, и мы победили благодаря эпической национальной обороне, которая защитила суверенитет и достоинство и сохранила наши достижения перед лицом жестокой агрессии", - говорится в его заявлении.
Гаргаш добавил, что сейчас ОАЭ движутся к управлению "сложной региональной ситуацией", имея при этом "больший опыт и более глубокие знания".
Что предшествовало
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о временном прекращении огня.
"Это полная и окончательная победа. 100 процентов. Без сомнения", - подчеркнул он.
В то же время, согласно информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.
"Мы сообщаем великому народу Ирана радостную новость о том, что почти все цели войны достигнуты, а ваши храбрые сыны довели врага до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения", - говорится в заявлении иранских чиновников.
Перемирие между США и Ираном
Напомним, этой ночью, за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.
Кроме того, СМИ сообщили, что первые прямые переговоры между США и Ираном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Делегацию Соединенных Штатов, вероятно, возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.