В войне между США и Ираном появился еще один "победитель"

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в среду, 8 апреля, заявил, что его страна также победила в войне между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гаргаша в X .

"Эмираты одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать, и мы победили благодаря эпической национальной обороне, которая защитила суверенитет и достоинство и сохранила наши достижения перед лицом жестокой агрессии", - говорится в его заявлении.

Гаргаш добавил, что сейчас ОАЭ движутся к управлению "сложной региональной ситуацией", имея при этом "больший опыт и более глубокие знания".

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о временном прекращении огня.

"Это полная и окончательная победа. 100 процентов. Без сомнения", - подчеркнул он.

В то же время, согласно информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.

"Мы сообщаем великому народу Ирана радостную новость о том, что почти все цели войны достигнуты, а ваши храбрые сыны довели врага до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения", - говорится в заявлении иранских чиновников.