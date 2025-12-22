Генерала РФ взорвали в 16 км от Кремля: Sky News назвал это сигналом для США

В России не исключают возможную причастность Украины к подрыву автомобиля с российским генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым, однако ни одна сторона пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Издание отмечает, что взрыв, который произошел у входа в дом генерала и менее чем в 16 километрах от Кремля, нанес серьезный удар по имиджу Москвы и поставил под сомнение эффективность российских сил безопасности.

"Сарваров был влиятельной фигурой - возглавлял управление оперативной подготовки Генерального штаба и отвечал за подготовку войск к будущему развертыванию. Ранее он служил в Чечне и Сирии", - говорится в статье.

Sky News также напоминает, что это не первый случай гибели высокопоставленных российских военных с начала полномасштабной войны против Украины.

В частности, год назад Украина взяла на себя ответственность за ликвидацию генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которого Киев обвинял в приказах применять химическое оружие против украинских военных. Тогда российский диктатор Владимир Путин назвал инцидент "серьезным провалом" российских спецслужб.

Кроме того, в апреле погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик - его автомобиль взорвался в Балашихе под Москвой. А два месяца назад еще один подрыв авто в Сибири привел к гибели российского командира, которого подозревали в военных преступлениях.

Как пишет издание, пока непонятно, почему мишенью стал именно Сарваров, однако это может быть связано с его высоким рангом и уязвимостью. Время атаки также выглядит показательным: инцидент произошел после очередного раунда мирных переговоров между представителями США и России, которые состоялись в Майами. Во время них посланник Кремля Кирилл Дмитриев встречался со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В материале отмечается, что ранее Украина уже прибегала к подобным действиям, чтобы продемонстрировать уязвимость российской системы безопасности. На этот раз, по мнению автора, атака могла быть направлена на подрыв российского нарратива во время переговоров.

Кремль, по данным Sky News, пытается убедить Белый дом в неизбежности своей победы и бесполезности дальнейшей поддержки Украины. Зато Киев стремится доказать администрации Дональда Трампа, что остается способным сопротивляться, в частности демонстрируя возможность наносить удары по высокопоставленным военным РФ.

Вероятно, гибель генерала является сигналом для Вашингтона, что Кремль не имеет полного контроля над ситуацией.