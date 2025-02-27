Война закончится, а призыв - нет? Юрист объяснил, будут ли мобилизовать в армию после победы

После завершения военного положения в Украине мобилизация должна автоматически прекратиться, поскольку она непосредственно связана с его действием. Однако существуют правовые механизмы, которые позволяют продолжить мобилизационные процессы даже после победы.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, при каких обстоятельствах могут продлить мобилизацию после окончания военного положения.
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", общая мобилизация проводится только во время военного положения или в случае угрозы нападения. Однако есть исключения:
принятие отдельного закона - Верховная Рада может принять закон, который позволит мобилизацию даже без военного положения;
частичная мобилизация - президент Украины может выдать соответствующий указ, если будет потребность в доукомплектовании ВСУ. Парламент должен утвердить такое решение;
резервная служба и ротации - даже после прекращения мобилизации могут остаться механизмы поддержки боеспособности армии.
"Продолжение мобилизации после окончания военного положения возможно только при условии принятия соответствующих законодательных актов", - объясняет Франчук.
Юрист также отмечает, что международные партнеры могут повлиять на решение Украины по мобилизации после окончания военного положения.
"Если Украина получит достаточно военной помощи и гарантий безопасности от международных партнеров, особенно США, НАТО и стран ЕС, потребность в мобилизации может уменьшиться. Однако снижение уровня поддержки или ее отсутствие может наоборот заставить правительство искать внутренние резервы для обороны", - говорит эксперт.
По словам Франчука, на Украину могут политически давить партнеры, но успешные дипломатические договоренности позволят уменьшить мобилизационные процессы.
"Предоставление международной финансовой помощи на восстановление Украины и поддержку экономики может помочь стабилизировать внутреннюю ситуацию. Поэтому решение о продлении или прекращении мобилизации будет зависеть не только от внутренней ситуации с безопасностью, но и от уровня международной поддержки и гарантий безопасности, которые получит Украина", - говорит Франчук.
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