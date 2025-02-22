Могут ли вручить повестку работнику, если его бронь отменили: объяснение юриста

28 февраля заканчивается действие бронирований от мобилизации, которые были предоставлены до 1 декабря 2024 года. Предприятиям нужно подать документы на переподтверждение своего статуса критически важных и заново бронировать своих работников.

РБК-Украина расспросило старшего юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаила Лобунько о том, могут ли работникам, у которых закончился срок брони, вручать повестки.

Могут ли после отмены бронирования вручать повестки

"После отмены работнику бронирования от мобилизации ТЦК и СП имеют полное право вручать ему повестку. Бронирование предоставляет временную отсрочку от мобилизации, которая зависит от срока действия критичности предприятия или сроков мобилизационного задания. После завершения сроков указанного, при условии отсутствия пролонгации критичности предприятием, граждане подлежат общему порядку мобилизации", - объясняет Лобунько.

Стоит отметить, что даже во время действия бронирования, военнообязанные могут получать повестки для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии. В таких случаях необходимо явиться в ТЦК и СП с документами, подтверждающими бронирование, для обновления информации и прохождения необходимых процедур.

"Соответственно, после снятия бронирования, лицо теряет отсрочку от мобилизации и подлежит призыву на военную службу в общем порядке. ТЦК и СП могут вручать повестки для прохождения военно-врачебной комиссии и дальнейшей мобилизации. Отказ от получения повестки или неявка в ТЦК и СП без уважительных причин может привести к административной или уголовной ответственности", - говорит юрист.

Добавим, что за неявку по повестке для уточнения данных могут назначить штраф в размере 17-25,5 тысяч гривен. В случае игнорирования "боевой" повестки (распоряжения на отправку) нарушителю может грозить до 5 лет тюрьмы.

Можно ли забронировать работника после вручения повестки

Критически важные предприятия могут бронировать преимущественно до 50%, в редких случаях до 100%, своих работников. Сейчас это можно делать сроком на 12 месяцев.

Законодательство Украины не предусматривает возможности забронировать работника после вручения ему повестки. Однако при этом следует учитывать, какую именно повестку выдали - для уточнения данных, на прохождение ВВК или "боевую".

"Распространенное ошибочное мнение о возможности бронирования после вручения повестки, вероятно, возникает из-за путаницы с различными типами повесток и этапами мобилизационного процесса", - говорит юрист Дмитрий Франчук.

По его словам, если работнику выдали повестку для проверки данных или для прохождения ВВК, то предприятие оперативно может подать документы на бронирование и тогда существует теоретическая возможность забронировать работника.

"Если работник уже получил "боевую" повестку, то даже наличие поданных ранее документов на бронирование, которые еще не были рассмотрены, не является основанием для отсрочки от мобилизации", - говорит юрист.

Добавим также, что в Украине забронировано примерно 900-950 тысяч военнообязанных, по состоянию на начало января 2025 года. Такие данные привел премьер-министра Денис Шмыгаль. По его словам, это количество забронированных является "приемлемым" и не влияет на процессы мобилизации.