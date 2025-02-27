Війна закінчиться, а призов - ні? Юрист пояснив, чи мобілізуватимуть в армію після перемоги

Чи продовжать мобілізацію після скасування воєнного стану

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", загальна мобілізація проводиться лише під час воєнного стану або у разі загрози нападу. Однак є винятки:

прийняття окремого закону - Верховна Рада може ухвалити закон, який дозволить мобілізацію навіть без воєнного стану;

часткова мобілізація - президент України може видати відповідний указ, якщо буде потреба у доукомплектуванні ЗСУ. Парламент має затвердити таке рішення;

резервна служба та ротації - навіть після припинення мобілізації можуть залишитися механізми підтримки боєздатності армії.

"Продовження мобілізації після закінчення воєнного стану можливе лише за умови ухвалення відповідних законодавчих актів", - пояснює Франчук.

Що може вплинути на рішення продовжити мобілізацію

Юрист також зазначає, що міжнародні партнери можуть вплинути на рішення України щодо мобілізації після закінчення воєнного стану.

"Якщо Україна отримає достатньо військової допомоги та гарантій безпеки від міжнародних партнерів, особливо США, НАТО і країн ЄС, потреба у мобілізації може зменшитися. Однак зниження рівня підтримки або її відсутність може навпаки змусити уряд шукати внутрішні резерви для оборони", - говорить експерт.

За словами Франчука, на Україну можуть політично тиснути партнери, але успішні дипломатичні домовленості дозволять зменшити мобілізаційні процеси.

"Надання міжнародної фінансової допомоги на відбудову України та підтримку економіки може допомогти стабілізувати внутрішню ситуацію. Тому рішення про продовження чи припинення мобілізації залежатиме не лише від внутрішньої безпекової ситуації, але й від рівня міжнародної підтримки та безпекових гарантій, які отримає Україна", - каже Франчук.