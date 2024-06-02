Война с Китаем не является ни близкой, ни неизбежной, - глава Пентагона

Глава Пентагона на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре в этом контексте отметил важность возобновления диалога с китайским коллегой во избежание "просчетов и недоразумений".

Комментарии Остина были сделаны на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Донг Джуном.

Раскрывать детали разговора глава Пентагона не стал, но отметил важность самой беседы.

"Пока мы разговариваем, мы можем определить проблемы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы разместили "ограждения", чтобы гарантировать отсутствие неправильного восприятия и просчетов... которые могут выйти из-под контроля. Вы можете делать такие вещи только если говорите", - сказал Остин.

Реагируя на высказывания президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего накануне о конфликтных ситуаций с Китаем на фоне претензий Пекина в Южно-Китайском море, он подтвердил, что обязательства США по Филиппинам как партнеру по договору являются "железными".

"Есть много вещей, которые могут произойти в море или в воздухе, мы это понимаем. Но наша цель - убедиться, что мы не позволяем вещам выйти из-под контроля без нужды", - отметил Остин.

Он также сказал, что многие из этих вопросов лучше решать путем переговоров, но также заверил, что Вашингтон будет продолжать обеспечивать защиту прав наций в регионе и сохранение ими доступа к своим исключительным экономическим зонам.

"Война или борьба с Китаем, на мой взгляд, не являются ни близкими, ни неизбежными. Лидерам государств-государств нужно продолжать работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем вещи, чтобы уменьшить возможности для просчетов и недоразумений", - сказал американский министр.

Глава Пентагона также ответил за заявления Пекина о войне РФ против Украины, о которых китайские официальные лица говорят как об "украинском кризисе", прямо не осуждая агрессию Москвы. Так, Остин подчеркнул, что такой "кризис, очевидно, был вызван тем, что Путин принял решение незаконно вторгнуться к своему соседу".

Обострение между США и Китаем

Отметим, что за последние несколько лет фиксируется обострение отношений между этими странами. Опосредованная поддержка Пекином Москвы на фоне войны РФ против Украины также усилила такое обострение.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует ввести новые пошлины на отдельные виды товаров из Китая. Также Вашингтон намерен ограничить Пекину доступ к отдельным моделям искусственного интеллекта.

Напомним также, что недавно Госдеп США обвинил Китай в "военных провокациях" из-за проведения масштабных военных учений в Южнокитайском море вокруг острова Тайвань.