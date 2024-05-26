США отреагировали на масштабные военные учения Китая вблизи Тайваня
Государственный департамент США обвинил Китай в "военных провокациях" из-за проведения масштабных военных учений в Южнокитайском море вокруг острова Тайвань после инаугурации президента Лай Чин-тэ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным Министерства обороны Тайваня, в течение последних двух дней 111 китайских самолетов и десятки военно-морских кораблей окружили остров.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что США "глубоко обеспокоены" этими событиями.
"Мы решительно призываем Пекин действовать сдержанно. Использование нормального, рутинного и демократического перехода в качестве оправдания для военных провокаций угрожает эскалацией и подрывает давние нормы, которые десятилетиями поддерживали мир и стабильность через Тайваньский пролив", - сказал он в субботнем заявлении.
Пекин выразил недовольство новым правительством в Тайбэе, обвинив Лая в стремлении к независимости и дестабилизации региона. Китайские учения стали самыми масштабными вокруг Тайваня за последний год.
Государственная телекомпания CCTV сообщила в субботу, что китайская армия "успешно завершила все миссии", направленные против Тайваня.
Эти учения положили начало "новой эре нормализованных практик. НОАК (Национально-освободительная армия Китая. - ред.) будет делать шаг вперёд каждый раз, когда тайваньские сепаратисты будут совершать провокационные действия", - сказал в интервью CCTV доцент Национального университета обороны НОАК Чжан Чи.
Китайское информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на военного представителя сообщило, что заданием учений было "служить суровым наказанием за сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня".
В то же время, Пентагон "остается уверенным в нынешнем расположении американских сил и операциях в Индо-Тихоокеанском регионе" и "выразил свою обеспокоенность" по поводу китайских учений.
Учения Китая вблизи Тайваня
С 23 по 25 мая Китай провел двухдневные учения "Совместный меч - 2024A" в Тайваньском проливе. Во время маневров китайские военные имитировали атаки с бомбардировщиками и упражнялись в посадке на корабли.
Пекин начал учения через три дня после того, как президентом Тайваня стал Лай Чин-тэ, которого Китай называет "сепаратистом".
В ответ Тайвань, поднял в воздух самолеты и перевел войска в повышенную боевую готовность.
Подробнее об учениях Китая и зачем он окружил Тайвань с моря, - читайте в материале РБК-Украина.
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