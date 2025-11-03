Война в Украине зашла в тупик, а Путин потерпел стратегическое поражение, - адмирал НАТО

В НАТО считают, что война между Россией и Украиной фактически зашла в тупик, а попытки Кремля достичь преимущества завершились стратегическим поражением.

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Драгоне заявил, что НАТО будет стоять с Украиной до того дня, "когда мы соберем ее за столом переговоров для долговременного мира".

Председатель военного комитета НАТО добавил, что с оперативной точки зрения, по его мнению, война между Россией и Украиной зашла в тупик, и "почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней".

Указывая на тот факт, что полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году привело к присоединению к западному альянсу еще двух стран - Финляндии и Швеции, - адмирал Драгон назвал войну стратегической неудачей российского диктатора Владимира Путина, несмотря на недавний медленный, постепенный прогресс России на поле боя.

"Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не достигнет успеха", - добавил он.

На вопрос, готовы ли европейские страны продолжать поддерживать оборону Украины, он ответил, что да. По его мнению, это полезно, что они получили своеобразный сигнал тревоги и теперь берут на себя ответственность за собственную оборону.

Относительно риска будущих вторжений или нападений, адмирал Драгон сказал, что если где-то и будет такое место - и он отметил на условном способе - то это, вероятно, будут страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва.