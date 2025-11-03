ua en ru
Війна в Україні зайшла в глухий кут, а Путін зазнав стратегічної поразки, - адмірал НАТО

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 09:54
UA EN RU
Війна в Україні зайшла в глухий кут, а Путін зазнав стратегічної поразки, - адмірал НАТО Фото: Росія зазнала стратегічної поразки у війні (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

У НАТО вважають, що війна між Росією та Україною фактично зайшла в глухий кут, а спроби Кремля досягти переваги завершилися стратегічною поразкою.

Про це заявив голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Драгоне заявив, що НАТО буде стояти з Україною до того дня, "коли ми зберемо її за столом переговорів для довготривалого миру".

Голова військового комітету НАТО додав, що з оперативної точки зору, на його думку, війна між Росією та Україною зайшла в глухий кут, і "майже настав час сісти та поговорити, бо це марна трата життів".

Вказуючи на той факт, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до приєднання до західного альянсу ще двох країн - Фінляндії та Швеції, - адмірал Драгон назвав війну стратегічною невдачею російського диктатора Володимира Путіна, попри нещодавній повільний, поступовий прогрес Росії на полі бою.

"Вони не отримають дружнього чи маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху", - додав він.

На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, він відповів, що так. На його думку, це корисно, що вони отримали своєрідний сигнал тривоги й тепер беруть на себе відповідальність за власну оборону.

Щодо ризику майбутніх вторгнень чи нападів, адмірал Драгон сказав, що якщо десь і буде таке місце - і він наголосив на умовному способі - то це, ймовірно, будуть країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва.

Але він зазначив, що, як заявляє НАТО, буде запрошено застосування статті 5, яка вважає напад на одну країну рівнозначним нападу на всі, і що НАТО стане на їх захист.

Зауважимо, що раніше сьогодні американський президент Дональд Трамп висловив упевненість, що війну в Україні можливо врегулювати у короткі строки. На його думку, для цього треба кілька місяців.

Детальніше про заяву лідера США, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що до цього Трамп заявляв, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев’ятою", яку він зможе врегулювати.

