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Война в Украине закончится до лета? Что говорят в СНБО о прогнозах Буданова

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Украина, Понедельник 19 декабря 2022 10:38
Война в Украине закончится до лета? Что говорят в СНБО о прогнозах Буданова Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает реалистичным прогноз руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова об окончании войны до начала лета следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Украинская правда".

"Я хочу, чтобы Кирилл не ошибался. Положительно отношусь к этому прогнозу", - сказал он.

В то же время Данилов заявил, что хотел бы скорейшей победы, но она вряд ли возможна. "Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", - добавил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, зайдут ли ВСУ в следующем году в Луганск, Донецк и Симферополь, Данилов ответил таким образом: "Они должны быть обязательно возвращены нам, это будет наша территория, там будет наша власть".

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что весной ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года.

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