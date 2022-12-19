Война в Украине закончится до лета? Что говорят в СНБО о прогнозах Буданова
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает реалистичным прогноз руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова об окончании войны до начала лета следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Украинская правда".
"Я хочу, чтобы Кирилл не ошибался. Положительно отношусь к этому прогнозу", - сказал он.
В то же время Данилов заявил, что хотел бы скорейшей победы, но она вряд ли возможна. "Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", - добавил секретарь СНБО.
Отвечая на вопрос, зайдут ли ВСУ в следующем году в Луганск, Донецк и Симферополь, Данилов ответил таким образом: "Они должны быть обязательно возвращены нам, это будет наша территория, там будет наша власть".
Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что весной ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года.