Война в Украине закончится до лета? Что говорят в СНБО о прогнозах Буданова

"Я хочу, чтобы Кирилл не ошибался. Положительно отношусь к этому прогнозу", - сказал он.

В то же время Данилов заявил, что хотел бы скорейшей победы, но она вряд ли возможна. "Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", - добавил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, зайдут ли ВСУ в следующем году в Луганск, Донецк и Симферополь, Данилов ответил таким образом: "Они должны быть обязательно возвращены нам, это будет наша территория, там будет наша власть".