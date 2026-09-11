ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия может исчерпать ресурсы для войны к 2028 году: прогноз Иващенко

14:13 11.09.2026 Пт
2 мин
60% потерь армии РФ на фронте - погибшие
aimg Анастасия Никончук
Россия может исчерпать ресурсы для войны к 2028 году: прогноз Иващенко Фото: глава ГУР Олег Иващенко (facebook.com zelenskyy.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия может столкнуться с исчерпанием военных и экономических ресурсов для продолжения войны против Украины уже к 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко изданию The Times.

"У России есть военные и экономические ресурсы на следующий год, но, по нашим оценкам, они исчерпаются в 2028 году", - сказал Иващенко.

По словам начальника разведки, Россия ежедневно вербует в армию от 1000 до 1200 человек. При этом потери российской армии на фронте значительно выше и составляют около 1400-1500 военнослужащих в сутки. Примерно 60% от этого количества, по оценке Иващенко, приходится на погибших.

При сохранении такой динамики за следующие 18 месяцев российская армия может потерять еще 765 800 человек. Из них, согласно приведенным в интервью расчетам, 459 480 будут убиты, а 306 320 получат ранения. В результате к 2028 году с войной может пострадать почти 10% мужчин в России в возрасте от 25 до 49 лет.

В РФ все меньше желающих воевать

Иващенко считает, что масштабные потери отражаются не только на состоянии российской армии, но и на отношении населения к войне.

По его словам, в российском обществе и среди военнослужащих снижается готовность поддерживать боевые действия.

"Боевой дух очень низкий, потому что никто не хочет воевать. Также очень низкий боевой дух у российского населения: большинство людей на самом деле не хотят войны", - говорит Иващенко.

Напоминаем, что по словам начальника ГУР Олега Иващенко, этой осенью и зимой Россия может усилить комбинированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

Для ударов могут применяться баллистические и крылатые ракеты, реактивные "Шахеды", а также новые баражирующие боеприпасы. Основными целями противника, как ожидается, станут объекты энергетики и тепловые электростанции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация ГУР Война в Украине
Новости
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech