Байден о новой выходке РФ с "перемирием": Путин пытается найти кислород

США скептически относятся к решению России ввести "рождественское перемирие". Таким образом диктатор Владимир Путин может пытаться найти кислород.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил президент США Джо Байден.

"Я неохотно реагирую на все, что говорит Путин. Мне показалось это интересным. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го числа и на Новый год. То есть, я думаю, он пытается найти кислород", - подчеркнул президент США.

Напомним, сегодня, 5 января, глава РПЦ патриарх Кирилл предложил ввести "рождественское перемирие" между Украиной и Россией.

После этого Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявление о якобы перемирии со стороны РФ - это исключительно пропагандистский жест и ничего более.

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