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Байден о новой выходке РФ с "перемирием": Путин пытается найти кислород

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Вашингтон, Четверг 05 января 2023 20:04
Байден о новой выходке РФ с "перемирием": Путин пытается найти кислород Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США скептически относятся к решению России ввести "рождественское перемирие". Таким образом диктатор Владимир Путин может пытаться найти кислород.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Я неохотно реагирую на все, что говорит Путин. Мне показалось это интересным. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го числа и на Новый год. То есть, я думаю, он пытается найти кислород", - подчеркнул президент США.

Напомним, сегодня, 5 января, глава РПЦ патриарх Кирилл предложил ввести "рождественское перемирие" между Украиной и Россией.

После этого Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявление о якобы перемирии со стороны РФ - это исключительно пропагандистский жест и ничего более.

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